Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він також додав, що гіркін приєднався до лав борців проти "нацизму в Україні".
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Чим закінчиться історія з гіркіним
За словами публіциста, він дуже різко критикує путіна за те, що той "не є справжнім фашистом". Піонтковський відзначив, що його активізація та вкиди у політичне поле можуть дати певні результати.
Можливо ватажку бойовиків навіть довірять якийсь загін. Однак тоді його швидко знайдуть українські сили. На думку публіциста, це й може бути причиною його вкидів.
Припускаю, що до 15 грудня гіркіна буде ліквідовано в боях під Херсоном,
– сказав Піонтковський.
Піонтковський розповів про закінчення історії з гіркіним: дивіться відео
Що відомо про затримання гіркіна в Криму
- 13 серпня з'явилася інформація, що колишнього ватажка бойовиків на Донбасі затримали у Криму, коли він намагався потрапити на Херсонський фронт. Так він хотів долучитися до лав російської армії.
- Також відомо, що він намагався перетнути кордон за підробленим паспортом, на ім'я Сергія Вікторовича Рунова, який використовував під час роботи у спецслужбах. Проте продумана операція маскування провалилась.
- Позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував затримання колишнього "міністра оборони" псевдореспубліки на окупованій території Донеччини. Він повідомив, що гіркіна після затримання таки пропустили воювати в Херсонську область. Однак ця інформація ще потребує уточнення.