Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він також додав, що гіркін приєднався до лав борців проти "нацизму в Україні".

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Чим закінчиться історія з гіркіним

За словами публіциста, він дуже різко критикує путіна за те, що той "не є справжнім фашистом". Піонтковський відзначив, що його активізація та вкиди у політичне поле можуть дати певні результати.

Можливо ватажку бойовиків навіть довірять якийсь загін. Однак тоді його швидко знайдуть українські сили. На думку публіциста, це й може бути причиною його вкидів.

Припускаю, що до 15 грудня гіркіна буде ліквідовано в боях під Херсоном,

– сказав Піонтковський.

Довідка. Загін ігоря стрєлкова-гіркіна у 2014 році брав активну участь у захопленні Слов'янська, розпочавши таким чином війну на Донбасі. Згодом він став так званим "міністром оборони" окупованої теририторії Донеччини. В Україні проти гіркіна відкрито справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності, катування та умисні вбивства.

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