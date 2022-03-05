Также аннулируют контракты с Россией писатели Нил Гейман, Джо Аберкромби и Ребекка Куанг

Страна-оккупант продолжает расплачиваться за позорное вторжение в Украину. К публичному осуждению России присоединились писатели Джо Аберкромби, Нил Гейман и Ребекка Куанг.

Все они заявили, что полностью аннулируют все контракты с российскими компаниями. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации писателей в твиттере.

Также Стивен Кинг не будет продлевать контракты с российскими издательствами

Хотят и остановить продажу готовых книг

Все писатели написали об этом 5 марта. Первым об этом заявил Аберкромби. Он написал, что все события в Украине считают ужасающими.

В ближайшем будущем я не буду подписывать никакие соглашения в России. Я говорю со своим издателем о том, что еще можно сделать,



Аберкомфи разрывает контракты в России/ Скриншот

Со временем выразила солидарность с коллегой Куанг. Она сказала, что не будет подписывать контракт с россиянами. Также писательница отметила, что поговорит пообщаться с командой, чтобы понять, могут ли они контролировать продажу уже напечатанных книг.



Ребекка Куанг аннулирует контракты в России / Скриншот

"120 миллионов людей бессильны"

А вот самое интересное уже происходило в твиттере Нила Геймана. Там нашелся россиянин, крайне расстроившийся, что не сможет прочесть новые бестселлеры. Он, вероятно, считает, что разрушенные города и тысячи убитых – недостаточная причина таких ограничений.



Переписка Геймана с надоедливым фаном / Скриншот

Мол, во всем просто виновато отсутствие демократии в России, а народ якобы не виноват. "Мы на грани гражданской войны, мы боремся каждый день. Поймите это, пожалуйста. Мы не наше правительство", – писал расстроенный житель России. Однако его слова показались не слишком убедительными для литератора.

Я понимаю, вы не ваше правительство. Я понимаю. Но вас 120 миллионов и вы все должны заставить и ваше правительство понять, что это не так,

– сказал Гейман.

Однако этот житель России не успокоился. Он пытался объяснить, что "120 миллионов людей бессильны". Мужчина объяснил это тем, что протесты никак не могут повлиять на диктатора в бункере.

А в финале россиянин почему-то спросил, хочет ли Гейман гражданской войны в России. Писатель объяснил достаточно доступно: "Хочу, чтобы людей в Украине не бомбили и не убивали.



Гейман сказал россиянину, чего хочет / Скриншот

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