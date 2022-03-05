Всі вони заявили, що повністю анулюють усі контракти, які мали з російськими компаніями. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на публікації письменників у твіттері.

Також Стівен Кінг не продовжуватиме контракти з російськими видавництвами

Хочуть і зупинити продаж готових книг

Усі письменники про це написали 5 березня. Першим про це заявив Аберкромбі. Він написав, що всі події в Україні вважає жахливими.

У найближчому майбутньому я не буду підписувати жодних угод в Росії. Я розмовляю зі своїм видавцем про те, що ще можна зробити,

– написав письменник.



Аберкомфі розриває контракти в Росії / Скриншот

Згодом висловила солідарність із колегою Куанг. Вона сказала, що не буде підписувати контракти з росіянами. Також письменниця зазначила, що поговорить поспілкуватися з командою, щоб зрозуміти чи можуть вони контролювати продаж уже надрукованих книг.



Ребека Куанг анулює контракти в Росії / Скриншот

"120 мільйонів людей безсилі"

А ось найцікавіше вже відбувалося у твіттері Ніла Геймана. Там знайшовся росіянин, який вкрай засмутився, що не зможе прочитати нові бестселери. Адже, ймовірно, вважає, що зруйновані міста й тисячі вбитих – не достатня причина для таких обмежень.



Переписка Геймана з надокучливим фаном / Скриншот

Мовляв, у всьому просто винна відсутність демократії в Росії, а народ нібито не винен. "Ми на межі громадянської війни, ми боремося кожного дня. Зрозумійте це, будь ласка. Ми не наш уряд", – писав засмучений житель Росії. Проте його слова здалися не надто переконливими для літератора.

Я розумію, ви не ваш уряд. Я розумію. Але вас 120 мільйонів і ви всі повинні змусити й ваш уряд зрозуміти, що це не так,

– сказав Гейман.

Проте цей житель Росії не вгамувався. Він намагався пояснити, що "120 мільйонів людей безсилі". Чоловік пояснив це тим, що протести ніяк не можуть вплинути на диктатора в бункері.

А у фіналі росіянин чомусь спитав, чи хоче Гейман громадянської війни в Росії. Письменник пояснив досить доступно: "Хочу, щоб людей в Україні не бомбардували та не вбивали.



Гейман сказав росіянину, чого хоче / Скриншот

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