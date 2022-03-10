"Письма с поддержкой" Путину пишут даже мертвые педагоги

Несмотря на то, что в России на законодательном уровне запрещено называть войну войной, студентов заставляют писать письма "в поддержку Путина".

Или же, пишут такие "писульки" вместо них. Для прославления главы Кремля нашлось место даже погибшему сотруднику вуза.

К слову Путинская "Z-компания" провалилась: среди молодежи России активно распространяются антивоенные настроения

Те, что живы и осмелились иметь другую точку зрения, приговаривают к отчислению из университетов. Зато участников боевых действий "по защите Донбасса" могут принимать в вузы без вступительных испытаний.

Ректоры 700 вузов страны выступили в поддержку президента Путина и принятого им "выстраданного, но необходимого решения". Какого именно – не говорится (закон, помните?)

Поддержка среди тех, кого нет в живых

Среди сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета, выразивших поддержку Путину, оказался один покойный.

В списке он значится за №650: профессор Плисс Виктор Александрович. Некролог о его смерти (4 января 2019 года) был размещен на сайте университета. Однако теперь эта страница недоступна.

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