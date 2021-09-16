Письма с угрозами и новая стратегия Путина: в России стартуют парламентские выборы

До парламентских выборов в России остаются считанные часы и в Кремле делают все, чтобы пропутинская "Единая Россия" получила большинство в парламенте. Для этого даже разработали новую стратегию.

Четверо активистов организации "Гражданское общество Калужской области" добивались честных выборов под стенами Кремля. Однако не получилось. Их сразу отвезли в полицейский участок.

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"Единую Россию" поддерживает четверть россиян

Реально путинскую "Единую Россию" поддерживает лишь четверть россиян. Поэтому на фоне низкой явки и с принудительным привлечением к голосованию госчиновников и работников госпредприятий, правящая партия получит, по оценке экспертов, не менее 45%.

Однако этого мало для большинства в парламенте. Поэтому кремлевские политтехнологи работают и над манипулированием с волеизъявлением россиян. И в Кремле в этот раз решили действовать открыто, чтобы не спровоцировать протестов как в соседней Беларуси.

"Единая Россия" сделает видимость демократии

Кремль планирует перебросить часть голосов так называемым новым партиям, которые ранее не избирались в парламент и якобы не зависят от режима. Это должно создать видимость демократичности выборов. Но не только.

Эти партии не смогут пройти 5% проходной барьер, поэтому и их результаты распределят пропорционально между победителями голосования. Вот как выглядит такая схема в исполнении одного из помощников Путина – Сергея Кириенко.

Он отдаст 20% голосов на непарламентские партии. 10 миллионов голосов, из которых 45% получит "Единая Россия", а другие пропорционально полученному результату,

– пояснил независимый журналист Андрей Перцев.

Таким образом "Единая Россия" получит еще дополнительных 4,5 – 5 миллионов голосов.

Реальной оппозиции на выборах не будет

Реальной оппозиции россияне на выборах не увидят. Всех, кто представлял угрозу, упрятали за решетку, как Алексея Навального. Некоторые оппозиционеры успели уехать из России, чтобы не оказаться в тюрьме, как Гудков и Каспаров.

Чтобы обезопасить себя от любых посягательств, Кремль еще в июне признал "Фонд борьбы с коррупцией" Навального экстремистской организацией и начал блокирование ее платформ в интернете.

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Российский режим даже пошел в наступление на мировых интернет-гигантов Google и Apple в попытке заблокировать "Умное голосование", предложенное командой Навального.

Команда Навального работает с избирателями

На своих платформах в интернете сторонники оппозиционера сообщают политически активным россиянам за кого голосовать в их округе, чтобы не прошел кандидат от правящей "Единой России".



Штаб Навального советует россиянам, за кого голосовать / Фото АР

К категории тех, кого не любит Путин, относят и сторонников Навального. Власть смогла сломать интернет-платформы его команды и получила данные многих его подписчиков и тех, кто поддерживал фонд деньгами. Этим людям стали присылать письма с угрозами.

Части пришлось даже общаться с полицейскими. Но несмотря на все преследования за 2 дня до выборов команда Навального смогла обнародовать список кандидатов, на которых они делают ставку. К удивлению многих в списках много коммунистов.

Штаб Навального призвал голосовать за коммунистов

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, нельзя предлагать своим сторонникам, которые борются против коррупции, за демократию и свободу, отдавать голос за тех, для кого Сталин на флаге – это икона, на которую они молятся.

Это какая-то политическая шизофрения, так нельзя,

– добавил он.

В то же время в фонде Навального считают, что ставка на коммунистов обострит внутреннюю политическую борьбу. А еще может перевести противостояние коммунистической партии и "Единой России" из состояния имитации в реальную плоскость.

Однако эти их расчеты воспринимают скептически другие оппозиционеры. Оппозиционный политик Марк Фейгин убежден, что это не даст никакого результата.

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Как будут голосовать на Донбассе

Готовятся выслужиться перед Кремлем и главари боевиков на Донбассе. Москва поможет им в организации перевозки на избирательные участки тех жителей временно оккупированных территорий, которые получили российские паспорта.

По оценкам экспертов, таких людей до двух миллионов. Для этого уже подготовили 12 поездов и 800 автобусов. Фейгин убежден, что Кремль делает это с целью пропаганды.

Граждане России – бывшие граждане Украины. Вот даже они включаются в процесс формирования власти в России,

– резюмировал оппозиционный политик.

Прогноз результатов выборов в Госдуму

Московская пропаганда заявляет о присутствии на выборах международных наблюдателей. Впрочем, это будут только представители от стран СНГ. Крупные международные организации, такие как ОБСЕ, отказались мониторить голосование.

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При отсутствии внешнего контроля и полной безнаказанности внутри, российский режим действительно может в очередной раз получить парламентское большинство.



Партия Путина может присвоить 60% голосов / Фото АР

Эксперты предполагают, что "Единая Россия" нарисует себе 60% голосов, КПРФ отдадут от 15 до 19%, а ЛДПР получит 12%. Поэтому ближайшие 5 лет судьбу россиян будут решать все те же люди, которые питают режим Путина и поддерживают его законы сейчас.