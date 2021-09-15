Речь идет о российских выборах в Госдуму, которые запланировала Россия на 19 сентября. Об этом заявил участник Международной мониторинговой миссии из Чехии, аналитик исследовательского центра "Европейские ценности" Давид Стулик.

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Во время представления предварительных результатов международной мониторинговой миссии вдоль линии фронта, Стулик ответил на вопросы 24 канала. Он заверил, что международное сообщество не признает мандаты тех депутатов, которые воевали на Донбассе и могут попасть в Госдуму.

Международное сообщество не признает даже факт оккупированных или нелегально аннексированных территорий. То есть, у этих людей нет никакого международного мандата,

– заверил Стулик.

Он также добавил, что на них могут даже потом распространиться санкции со стороны США или ЕС, "поэтому это такой важный политический шаг".

Важно! Летом 2021 года стало известно, что в Госдуму от путинской партии "Единая Россия" в Ростовской области баллотируется бывший "глава правительства" псевдореспубликы "ДНР" Александр Бородай.

Коротко о выборах в Госдуму