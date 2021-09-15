Мовиться про російські вибори у Держдуму, які запланувала Росія на 19 вересня. Про це заявив учасник Міжнародної моніторингової місії з Чехії, аналітик дослідницького центру "Європейські цінності" Давід Стулік.

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Світ не визнає вибори і мандати депутатів, які воювали на Донбасі або були обрані у Криму, – ОБСЄ

Під час представлення попередніх результатів міжнародної моніторингової місії уздовж лінії фронту, Стулік відповів на запитання 24 каналу. Він запевнив, що міжнародна спільнота не визнає мандати тих депутатів, які воювали на Донбасі та можуть потрапити у Держдуму.

Міжнародна спільнота не визнає навіть факт окупованих чи нелегально анексованих територій. Тобто, у цих людей немає ніякого міжнародного мандата,

– запевнив Стулік.

Він також додав, що на них можуть навіть потім поширитися санкції зі сторони США чи ЄС, "тому це такий важливий політичний крок".

Важливо! Влітку 2021 року стало відомо, що у Держдуму від путінської партії "Єдина Росія" в Ростовській області балотується колишній "глава уряду" псевдореспубліки "ДНР" Олександр Бородай.

Коротко про вибори у Держдуму