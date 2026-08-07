Об этом сообщили на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию от родителей 12-летнего Григория Глушича, погибшего в страшной аварии в Киеве.

Глава государства направил обращение к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорю Клименко и премьер-министру Украины Сергею Корецкому с просьбой комплексно проработать затронутые вопросы и проинформировать о результатах.

Мной направлено обращение к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины И. Клименко и премьер-министру Украины С. Корецкому с просьбой комплексно проработать вопрос, затронутый в электронной петиции, и проинформировать ее автора о результатах,

– заявил Зеленский.

Отец погибшего мальчика, который сейчас защищает Украину на фронте, зарегистрировал инициативу по усилению безопасности на дорогах и наказанию водителей-экстремалов.

Документ собрал необходимые 25 000 подписей всего за 14 дней. Комментируя решение президента, отец Григория подчеркнул, что простого повышения штрафов будет недостаточно.

Ждем действий. Повысить штрафы недостаточно. Водители на них не обращают внимания, потому что это не больно. Немного более высокая цена не изменит желание ехать быстро у тех, кто готов платить. Нужно изымать водительские права за повторяющиеся грубые нарушения. Нужно сажать тех, кто садится за руль после лишения прав,

– отец Григория.

Напомним, 5 июня 2026 года в Соломенском районе Киева водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач и въехал в подземный переход.

На месте погибли четыре человека: старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко, сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева и 12-летний Григорий Глушич. В настоящее время суд взял под стражу водителя Плешивцева.