Про це повідомили на сайті президента України.

Володимир Зеленський розглянув електронну петицію від батьків 12-річного Григорія Глушича, який загинув у моторошній аварії в Києві.

Глава держави спрямував звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка та Прем'єр-міністра України Сергія Корецького з проханням комплексно опрацювати порушені питання та поінформувати про результати.

Мною направлено звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оброни України І.Клименка та Прем'єр-міністра України С.Корецького з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та поінформувати її автора про результати,

– заявив Зеленський.

Батько загиблого хлопчика, який зараз захищає Україну на фронті, зареєстрував ініціативу щодо посилення безпеки на дорогах та покарання водіїв-екстремалів.

Документ зібрав необхідні 25 000 підписів лише за 14 днів. Коментуючи рішення президента, батько Григорія наголосив, що простого підвищення штрафів буде замало.

Чекаємо дій. Підвищити штрафи недостатньо. Водії на них не зважають, бо це не боляче. Трохи більша ціна не змінить бажання їхати швидко у тих, хто готовий платити. Треба забирати водійське посвідчення за повторювані грубі порушення. Треба садити тих, хто кермує після позбавлення,

– Батько Григорія.

Нагадаємо, 5 червня 2026 року в Солом'янському районі Києва водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач та в'їхав у підземний перехід.

На місці загинули чотири людини: старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук, лейтенант поліції Денис Будченко, працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва та 12-річний Григорій Глушич. Наразі суд узяв під варту водія Плешивцева.