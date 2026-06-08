Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что письмо Зеленского к Путину остроумно вынес в публичное пространство вопрос, на которые в России не хотят отвечать. Путин оказался в проигрышной ситуации.

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Какие последствия будут от письма Зеленского к Путину?

По словам Нарожного, Россия уже на протяжении нескольких лет ведет войну на истощение. Они пытаются задавить количеством личного состава, чтобы истощить Силы обороны Украины. Однако это неизбежно приведет к тому, что в России начнутся проблемы с набором людей.

Уже сейчас на фронте ежемесячно уничтожают по 30 – 35 тысяч оккупантов. Россия уже несколько месяцев подряд набирает меньше людей, чем теряет на фронте. Это заставит их увеличивать подъемные за контракт или вообще идти на частичную мобилизацию.

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И тут письмо выводят в публичное пространство. Путин на своем государственном телевидении оправдывается, что он не старик. Оправдывается за 30 тысяч потерь. Рассказывает, что у нас якобы больше их. Хотя всем понятно, что, когда ты штурмуешь, то потерь у тебя будет больше. Это дополнительно усложнит им набор этих контрактников. Там вообще интересная ситуация. В России есть проблемы с деньгами, а принудительная мобилизация – совсем непопулярная история,

– отметил Нарожный.

Путин был вынужден оправдываться из-за письма Зеленского: смотрите видео 24 Канала

Если же Россия таки пойдет на частичную мобилизацию, то это абсолютно будет ломать всю пропаганду. Диктатор годами рассказывает, что его армия продвигается и вот-вот достигнет всех целей.

К тому же осенью 2022 года в России уже проводили частичную мобилизацию. Тогда, по разным данным, из России выехало около 1 миллиона человек. И это был сильный удар по экономике. Сейчас в таком случае последствия будут еще хуже.

Путин сейчас в такой ситуации, что, какой бы шаг не сделал, все станет только хуже. Посмотрим, на что он решится дальше,

– подчеркнул Нарожный.

Что известно о письме Зеленского к Путину?

Президент Владимир Зеленский написал открытое письмо к диктатору Путину. Он призвал его пойти на прямой диалог и прекратить войну в Украине. Отдельно Зеленский подчеркнул, что Россия теряет на фронте по 30 тысяч каждый месяц. При этом украинская разведка фиксирует, что РФ планирует продолжить войну как минимум до 2028 года.

Российский диктатор Путин сказал, что читал письмо Зеленского. Он отметил, что нашел там "элементы хамства" и считает это попыткой сорвать возможность личной встречи.