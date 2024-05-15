В Россию за последние 2 года ввезли тысячи австрийских пистолетов Glock в обход санкций, – СМИ

Несмотря на санкции Россия продолжает импортировать оружие из стран Запада. Так, российская сторона импортировала не менее 3 606 австрийских пистолетов Glock.

Журналисты The Insider отметили, что из них 3 203 единицы выпустил австрийский производитель Glock Gmbh. и еще 403 – американский Glock Inc. Значительная часть российских импортеров Glock имеет деловые связи с европейскими производителями оружия.

Интересно Россия хочет воевать до 2026 года: действительно ли она способна на долгую игру

Кто занимается импортом Glock в Россию

Журналисты-расследователи отметили, что 667 пистолетов Glock завезли вместе ООО "Кольчуга" (348 единиц), ООО "Орел" (63 единицы), ООО "Тест-Зброя" (1081 единицу) и ООО "Форт" (175 единиц). Эти компании связаны с ООО "Русский Орел", 58% в капитале которого принадлежит Beretta Holding S.A.

Кроме того, ООО "Альянс" импортировало 150 пистолетов и 115 австрийских карабинов ISSC SPA калибра .22 l.r. Расследование, проведенное чешским изданием Investigace в сотрудничестве с The Insider, показало, что учредители ООО "Альянс" Филипп Гульчак и Михаил Удалов также имеют долю в чешской компании LYNXNIGHT s.r.o. Кроме того, Дана Прохазкова, бизнес-партнер и управляющий директор LYNXNIGHT, замужем за Вацлавом Прохазкой, который с начала 2000-х годов представлял на чешском рынке производителя боеприпасов Sellier & Bellot.

Другими крупными импортерами Glock являются ООО "Аврора", которое импортировало 545 пистолетов, ООО "Ново-Обнинск-импорт", импортировавшая 35 пистолетов и принадлежит бизнесмену Николаю Нефелову, и ООО "Артемида", которое импортировало 421 пистолет и принадлежит Анатолию Ежелеву.

Как пистолеты производили в России и при чем здесь Рогозин

Журналисты отметили, что производство пистолетов Glock было локализовано в России в течение двух лет. В июле 2012 года московский оружейный завод "Промтехнология" сообщил в пресс-релизе, что была достигнута договоренность с компанией Glock GmbH о сборке трех моделей полуавтоматических пистолетов Glock четвертого поколения (Glock 17, 34 и 35). Согласно условиям соглашения, Glock GmbH предоставит компоненты, а Московский оружейный завод будет заниматься процессом сборки. Хотя с того времени объявление было удалено, детали из него все еще можно найти в различных блогах и публикациях, в том числе в журнале "Калашников".

В 2013 году разгорелся скандал вокруг закупки в России более трехсот пистолетов Glock по завышенным ценам. Активисты проекта "Раппорт" и Алексей Навальный выразили беспокойство по поводу двух тендеров, на которых пистолеты были приобретены по ценам, в четыре раза превышающим розничную стоимость. Навальный также указал, что сын тогдашнего вице-премьера Дмитрия Рогозина, Алексей Рогозин, ранее работал в компании "Промтехнология", ответственной за сборку пистолетов.

Сам Дмитрий Рогозин в октябре 2022 года, незадолго до того, как получить ранение в ягодицу на банкете в донецком ресторане, позировал перед журналистами с новым австрийским Glock во временно оккупированной Донецкой области Украины.

Журналисты иронизировали, что бывший глава "Роскосмоса" отправился "воевать против НАТО в натовской экипировке". Ведь почти вся одежда и снаряжение Рогозина – от зимней куртки до разгрузочного жилета и ботинок – было сделано в Европе или США.