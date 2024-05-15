Журналісти The Insider зазначили, що з них 3 203 одиниці випустив австрійський виробник Glock Gmbh. і ще 403 – американський Glock Inc. Значна частина російських імпортерів Glock має ділові зв'язки з європейськими виробниками зброї.

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Хто займається імпортом Glock в Росію

Журналісти-розслідувачі зазначили, що 667 пістолетів Glock завезли разом ТОВ "Кольчуга" (348 одиниць), ТОВ "Орел" (63 одиниці), ТОВ "Тест-Зброя" (1081 одиницю) і ТОВ "Форт" (175 оди цінь). Ці компанії пов'язані з ТОВ "Російський Орел", 58% у капіталі якого належить Beretta Holding S.A.

Крім того, ТОВ "Альянс" імпортувало 150 пістолетів і 115 австрійських карабінів ISSC SPA калібру .22 l.r. Розслідування, проведене чеським виданням Investigace у співпраці з The Insider, показало, що засновники ТОВ "Альянс" Філіп Гульчак і Михайло Удалов також мають частку в чеській компанії LYNXNIGHT s.r.o. Крім того, Дана Прохазкова, бізнес-партнер і керівний директор LYNXNIGHT, одружена з Вацлавом Прохазкою, який з початку 2000-х років представляв на чеському ринку виробника боєприпасів Sellier & Bellot.

Іншими великими імпортерами Glock є ТОВ "Аврора", яке імпортувало 545 пістолетів, ТОВ "Ново-Обнінськ-імпорт", яке імпортувало 35 пістолетів і належить бізнесмену Миколі Нефьолову, і ТОВ "Артеміда", яке імпортувало 421 пістолет і належить Анатолію Єжелеву.

Як пістолети виробляли в Росії і до чого тут Рогозін

Журналісти наголосили, що виробництво пістолетів Glock було локалізовано в Росії протягом двох років. У липні 2012 року московський збройовий завод "Промтехнологія" повідомив у пресрелізі, що було досягнуто домовленості з компанією Glock GmbH про збірку трьох моделей напівавтоматичних пістолетів Glock четвертого покоління (Glock 17, 34 і 35). Згідно з умовами угоди, Glock GmbH надасть компоненти, а Московський збройовий завод займатиметься процесом складання. Хоча з того часу оголошення було видалено, деталі з нього все ще можна знайти в різних блогах і публікаціях, в тому числі в журналі "Калашников".

У 2013 році розгорівся скандал навколо закупівлі в Росії понад трьохсот пістолетів Glock за завищеними цінами. Активісти проєкту "Раппорт" і Олексій Навальний висловили занепокоєння з приводу двох тендерів, на яких пістолети були придбані за цінами, що в чотири рази перевищують роздрібну вартість. Навальний також вказав, що син тодішнього віцепрем'єра Дмітрія Рогозіна, Алєксєй Рогозін, раніше працював у компанії "Промтехнологія", відповідальній за збірку пістолетів.

Сам Дмітрій Рогозін у жовтні 2022 року, незадовго до того, як зазнати поранення у сідницю на бенкеті в донецькому ресторані, позував перед журналістами з новим австрійським Glock в тимчасово окупованій Донецькій області України.

Журналісти іронізували, що колишній глава "Роскосмосу" вирушив "воювати проти НАТО у натовському екіпіруванні". Адже майже весь одяг та спорядження Рогозіна – від зимової куртки до розвантажувального жилета та черевиків – було зроблено в Європі чи США.