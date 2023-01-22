На фоне эпопеи с танками: новый министр обороны Германии готовится к поездке в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал визит в Киев. По словам чиновника, эта поездка может состояться в ближайший месяц.

Об этом министр обороны Германии заявил в интервью. Точная дата визита еще неизвестна.

Достойно внимания Ламбрехт обвиняют в провале "инвентаризации" Leopard до отставки: у Spiegel – другая версия

Визит на фоне танковой эпопеи

Борис Писториус заявил, что в ближайшие недели точно посетит Украину. Кроме того, новый министр обороны поделился впечатлениями от встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым на полях встречи в формате Рамштайн. Писториус отметил, что украинский министр – доступный, открытый человек, точно знающий, чего хочет.

Бесспорно то, что я быстро отправлюсь в Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель,

– заявил Писториус.

От ответа на вопрос журналиста о предоставлении танков Leopard Украине глава немецкого Минобороны уклонился. Впрочем, Писториус заверил, что сейчас идет тесный диалог с партнерами, в том числе с США по этому вопросу.

"Чтобы быть максимально подготовлены к возможным решениям, в пятницу я поручил своей команде тщательно все изучить, чтобы в случае возникновения каких-либо обстоятельств мы не тратили время даром", - заявил министр.

Предоставит ли Германия танки Украине: последние новости

В преддверии издания Business Insider со ссылкой на собственные источники в немецком Минобороны сообщило, что предшественница Бориса Писториуса – Кристине Ламбрехт, запретила проводить инвентаризацию танков Leopard. Такое решение объяснялось тем, что ее проведение можно было бы толковать как готовность передать танки Украине и поэтому могло бы возникнуть дополнительное давление на канцлера Олафа Шольца.

СМИ отмечает, что если информация о блокировке Ламбрехт инвентаризации танков достоверна, то это потребует объяснений и от экс-министра, и от правительства во главе с Шольцом.

Однако издание Der Spiegel сообщило о том, что в Минобороны Германии есть данные о танках Leopard по состоянию на начало лета 2022 года, согласно которому у Берлина в распоряжении есть 212 полностью исправных танков Leopard-2 в различных модификациях. Источники СМИ сообщают, что для предоставления Украине в случае положительного решения Бундесвер избрал 19 моделей Leopard 2A5, которые используются на учениях для имитации вражеских маневров. Одобрив решение о предоставлении 19 танков из собственных запасов Берлин фактически даст "зеленый свет" всем странам, у которых есть на вооружении Leopard, передавать их Украине.

Тем временем глава Комитета по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвала затягивание с решением о предоставлении танков Украине полным провалом Германии и та раскритиковала Шольца, назвав его коммуникацию с общественностью по этому вопросу ужасной. Политика не убеждена, что Берлин должен предоставить Украине танки или по меньшей мере дать "зеленый свет" партнерам на их поставку.