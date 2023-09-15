Писториус подчеркнул, что поддержка украинской борьбы будет продолжаться – Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в Вестфальской мирной конференции. Кроме того, он встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Вместе они обсудили поддержку Украины и предпосылки мира, за которые борется Украина. Об этом Виталий Кличко сообщил в своих соцсетях.

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Виталий Кличко встретился с министром обороны Германии

Виталий Кличко уехал в Германию, где пообщался с влиятельными международными должностными лицами. В частности, киевский мэр поделился деталями встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими политиками Германии и стран ЕС участвую в Вестфальской мирной конференции, которая проходит в Мюнстере. Будем обсуждать, в частности, важность Украины в геополитических изменениях, предпосылки мира, за который сражается Украина, и роль в этом поддержке Германии и Европы,

– сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра, министр обороны Германии заверил в дальнейшей поддержке Украины. "Борис Писториус подчеркнул, что поддержка украинской борьбы будет продолжаться, потому что Германия понимает, что украинцы героически защищают не только свою землю, но и мир во всей Европе", – отметил Кличко.

Он также сообщил, что Вестфальская мирная конференция посвящена 375-летию Вестфальского мира – одному из основополагающих событий в европейской истории, с которой связывают также становление таких главных принципов современных международных отношений, как нерушимость границ и невмешательство во внутренние дела других стран.

Ранее сообщалось, что во время визита в Германию Виталий Кличко встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом и обсудил ускорение поставок в Украину дальнобойных ракет Taurus. Также Кличко встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен по поддержке вступления Украины в ЕС.