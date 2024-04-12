Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером: в чем он увидел основное сходство

Министр обороны Германии высказался о российском президенте Владимире Путине. Он сравнил его с известным диктатором, который грезил мировым господством, Адольфом Гитлером.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сравнил войну путинской России против Украины с аннексией чехословацкой территории в 1938 году. Также он заявил, что Европа должна готовиться к войне с Россией.

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Путин не остановится

Во время презентации биографической книги о премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле Писториус отметил, что Владимир Путин не остановится, когда война против Украины закончится.

Он также четко заявил об этом. Так же четко, как и Гитлер, который также всегда говорил, что не остановится,

– отметил министр обороны Германии.

Кроме этого, он сказал, что Черчилль был сильным лидером с четким видением. Он отметил, что в сложные времена люди выбирают лидера, за которым они готовы идти, несмотря на то, что он описывает мир мрачными словами.

Писториус еще раз призвал ослабить ограничения на долги Германии, чтобы помочь укрепить ее армию после того, как в 2027 году иссякнет специальный внебюджетный фонд на сумму 100 млрд евро.

По его словам, нужно вернуть эту страну в такое положение, чтобы она могла себя защитить, ведь нужно решить, хотят ли они дать отпор Путину, или наоборот хотят облегчить ему задачу.

У режимов Путина и Гитлера та же ДНК