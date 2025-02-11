Новый глава Пентагона посетит "Рамштайн", но заявлений об оружии для Украины не ожидается

Министр обороны США Пит Хегсет посетит НАТО накануне годовщины вторжения России, но новых заявлений о поставках оружия Украине не будет. Поездка направлена на обсуждение стратегии США в отношении войны.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Assosiated Press. Поездка Гегсета состоится накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России.

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Новая поездка главы Пентагона

Европейские партнеры США опасаются, что в случае победы Кремль не остановится на границах Украины, а война представляет прямую угрозу их безопасности.

Президент Дональд Трамп заявлял о намерении быстро завершить войну, жалуясь на ее стоимость для американских налогоплательщиков. Некоторые союзники опасаются, что такая сделка может быть невыгодной для Украины.

Сначала Гегсет примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. Этот формат основал экс-министр обороны Ллойд Остин в 2022 году для координации международной военной помощи Киеву.

К слову, Пит Хегсет также планирует посетить Германию, Брюссель и Польшу, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону, усиление европейского лидерства и расширение оборонных возможностей.