"Веселая компания" для россиян: кто заходит в Пентагон

Пит Хегсет стал новым главой Пентагона в США. Звучали опасения, что он не имеет опыта в политике и управлении крупными структурами. Но это не является проблемой.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, заметив, что Гегсет – боевой офицер, который служил в Ираке и Афганистане. Если он смог дойти до такой должности, то, очевидно, что у него есть соответствующие связи и умения.

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Как Украине взаимодействовать с Гегсетом

Как отметил Загородний, возможно, Гегсет не имел опыта управления крупными структурами. Но ему вполне могут помочь сформировать качественную команду.

В целом в команде Трампа собирается довольно интересная команда, которая будет неприятной для россиян. Они уже жалуются на некоторые назначения.

Я, например, смотрел биографию госсекретаря Марко Рубио. Россияне уже ноют, что он "ястреб". Главой ЦРУ уже не будет Уильям Бернс, который вообще имел русофильские взгляды. Там подбирают "веселую" компанию для россиян. Я бы не переживал, что Гегсет не справится. Все он сможет. Тем более Трамп будет давать приказы,

– считает Загородний.

Украине нужно взаимодействовать с Гегсетом и в дальнейшем усиливаться. Администрация Трампа будет ценить именно действия. Поэтому важно увеличивать количество ударов по России, развивать собственный ВПК, проводить спецоперации и т.п.

Они будут ценить действия. Будут смотреть, как Украина обстреливает Россию; как будут действовать наши спецслужбы. На это они обратят внимание. Публично могут не поддерживать. Но в частных разговорах будут поддерживать такие действия,

– сказал Загородний.

Добавим, журналистка и ведущая 24 Канала Андриана Кучер объяснила, почему кандидатура Пита Гегсета была достаточно дискуссионной. Его обвиняли в сексуальном насилии, но он все отрицал.