"Все заглядывают в рот Трампу": решение остановить помощь Украине Гегсет принял не сам

В NBC News сообщили, что министр обороны США Пит Гегсет единолично принял решение остановить военную помощь Украине. Однако маловероятно, что об этом не знал Дональд Трамп.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий", украинский политик, общественный деятель Олег Рыбачук, отметив, что в любом случае команда президента США делает все, чтобы ему угодить. Остановка поддержки Украины – один из таких шагов.

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Решение остановить помощь Украине Гегсет принял не сам

Глава аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" отметил, что чиновники Белого дома очень плохо коммуницируют между собой, из-за чего в Белом доме нет упорядоченности и творится настоящий хаос.

Однако все они заглядывают в рот Трампу, знают его желания и действуют в русле его общих пожеланий, предпочтений. А в них мы видим все, что угодно, но не желание помочь Украине. Мы знаем о попытках задержать уже обещанную Конгрессом помощь. Поэтому это не решение министра обороны,

– подчеркнул он.

Напомним, что остановка военной помощи в третий раз состоялась без согласования с Конгрессом. Конгрессмены (и республиканцы, и демократы) были возмущены, что их не сообщили заранее об остановке помощи. Сейчас проверяют, не нарушено ли законодательство о предоставлении помощи по безопасности Украине.

Между тем политолог-американистка Александра Филиппенко сообщила, что министр обороны имел право принять такое решение, он нарушил только соглашение США с Украиной о передаче вооружения.