Еду для ВСУ будет закупать агентство "Государственный оператор тыла": Минобороны назначило главу

Стало известно, что с декабря 2023 года в Украине заработает закупочное агентство "Государственный оператор тыла". Оно будет заниматься обеспечением питания украинских военных.

Об этом на брифинге в Military Media Centre заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков. Также стало известно о новых правилах закупки продовольствия для наших защитников.

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"Государственный оператор тыла" заработает с декабря

Это наш новый инструмент в закупках, который полностью возьмет на себя весь функционал. Его работники будут анализировать рынок, смотреть цены, будут общаться с производителями, поставщиками напрямую, будут их оценивать, смотреть на их историю, анализировать работу и принимать ответственные решения по работе и проведению тендерных закупок,

– подчеркнул он.

По словам Клименкова, агентство сейчас занимается изучением рынка, а также формированием команды. Собственно, заработает "Государственный оператор тыла" по полной с 1 декабря.

Замминистра добавил, что для полноценного начала работы агентства ожидают принятия еще двух правительственных постановлений. Одно из них на ближайшем заседании Кабмина рассмотрят. Что касается другого, то за него должны взяться до 15 ноября.

30 октября министр обороны Рустем Умеров подписал приказ, который предусматривает назначение гендиректором "Государственного оператора тыла" опытного менеджера Арсена Жумадилова.

Клименков отмечает, что Жумадилов прошел все необходимые проверки. Первое направление, которым будет заниматься "Государственный оператор тыла" – обеспечение продовольствием ВСУ. Закупки планируется провести в декабре.

Заметили в Министерстве, что продовольствие для военных на временной основе закупают по новым правилам. Они будут действовать в течение переходного периода, пока оператор не возьмет на себя все обязательства по обеспечению.

Новые правила закупки еды для ВСУ

Следовательно, Клименков отметил, что Министерство объявило торги не на полгода, а на три месяца. Речь идет о периоде с января по март 2024 года. За это время победители тендеров будут обеспечивать наших защитников едой.

В Министерстве разработали механизм, благодаря которому у меньших компаний будет возможность участвовать в закупках. Так, большие лоты разделят на меньшие, а на торги будут выставлять не 22 позиции, а 30. Это позволит создать для участников закупок равные условия.

Правила подразумевают, что каждый из участников торгов на них приходит с каталогом. В нем должно быть 409 наименований продуктов для наших военных. И сейчас на каждый продукт будет установлена как верхняя, так и нижняя предельная стоимость.

Это своего рода предохранитель, который ввели после анализа коррупционных рисков предыдущих соглашений. Им занималась команда министерства и представители общественности и антикоррупционного совета. Собственно, отсутствие этих границ давало возможность участникам торгов манипулировать ценами на продукты.

Так, определенные поставщики в каталоге ставили высокую цену на продукты, которые часто заказывали воинские части. Зато на те, которые заказывали редко или почти не заказывали, ставили крайне низкую цену. Так, средняя цена товаров на каталог была искусственно занижена, подчеркивают в министерстве.

В ведомстве отмечают, что изменения в правилах закупки продуктов – мера временная. Благодаря ей уже и сейчас можно существенно снизить коррупционные риски, пока вовсю не заработал "Государственный оператор тыла".