Тело обнаружили в брюхе змеи: в Индонезии влеикий питон проглотил человека

В Индонезии питон полностью проглотил человека. Мужчина был на плантации, когда на него напала огромная змея. После исчезновения его искали родственники и односельчане.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Antara.

Смотрите также Россиянка едва не умерла во время селфи на Бали: она упала на кораллы

В Индонезии питон съел мужчину

В селе Маджапахит на местного фермера напал 8-метровый питон. Когда рептилию заметили жители, они обратили внимание на ее необычно большое тело. Выяснилось, что внутри змеи было тело мужчины, который недавно пропал без вести.

Известно, что погибшим был 63-летний фермер Ла Ноти. Соседи сообщили, что мужчина не пришел на встречу, а его семья отметила, что с вечера фермер не возвращался домой с плантации. Возле его дома стоял мотоцикл, но самого Ла Ноти нигде не было. Поэтому односельчане вместе искали мужчину, пока не обнаружили змею.

Вместе люди поймали большого питона и с помощью ножей вырезали из его брюха тело. Оно принадлежало пропавшему фермеру.

Журналисты пишут, что змея могла напасть на мужчину, когда он ухаживал за цыплятами. Фермер не смог отбиться от питона, ведь не имел при себе оружия. По информации местных властей, такой случай нападения питона на человека произошел впервые. Однако в Индонезии змеи уже неоднократно пробирались на плантации и охотились на скот. Чаще всего это происходит во время сезона дождей.

К слову, природа в Индонезии непредсказуема и опасна. Так 7 июля произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Столб пепла из него поднялся на высоту 18 километров. В регионе возле вулкана введено чрезвычайное положение, а к кратеру запрещено приближаться ближе чем на 7 километров.