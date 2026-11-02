Командующий Национальной гвардией прибыл в Петропавловскую Борщаговку и прокомментировал события

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области возник конфликт возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии. В сети распространялись сообщения о десятках якобы удерживаемых людей, пострадавших и погибшем.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко прибыл на место и объяснил, что происходило в доме, пишет "УНИАН".

Что сказал Пивненко о военных в доме?

Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие, в частности те, кто самовольно покинул воинские части.

Мы знаем, что военнослужащие – это наше все, они защищают нашу страну. Плохое отношение к ним – это невозможно. Четырех военнослужащих, нуждающихся в медицинской помощи, мы отправили. Это военнослужащие, которые были пойманы после СОЧ и возвращены в подразделения. Остальные военнослужащие – это военнослужащие Национальной гвардии,

– сказал командующий.

Он также заявил, что в доме не было принудительного удержания людей. Он якобы видел там еще 18 военнослужащих, которые чувствовали себя нормально и имели возможность звонить родным. В то же время Пивненко подчеркнул, что подразделение "Хартия" не причастно к этой ситуации.

Командующий Нацгвардией заявил, что лично будет контролировать служебное расследование. Будут опрошены командир и медики, которые постоянно находились на месте, а в случае выявления нарушений виновные будут наказаны.

Пивненко также признал, что место временного размещения военных необходимо сменить. Нынешнее местоположение не является безопасным, ведь в него может попасть российская ракета.

Отдельно командующий объяснил, почему у людей забирали телефоны. По его словам, это делали из соображений безопасности, поскольку мобильные устройства могли раскрыть местонахождение военных.

Напомним, 2 ноября в сети появились сообщения о якобы незаконном удержании около 40 человек в подвале частного дома. Также распространялись обвинения в пытках, вымогательстве денег за освобождение и препятствовании медикам в доступе к людям, нуждавшимся в помощи.

Поводом для вызова полиции стало заявление сотрудников частной скорой помощи: они сообщили, что им препятствуют добраться до гражданина. На место прибыли правоохранители, а возле дома собрались местные жители. Впоследствии в сети появились видео столкновений и попыток людей попасть на территорию.