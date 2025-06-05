Для меня это очень неприятно, – Пивненко прокомментировал коррупционный скандал в Нацгвардии

В начале мая шестерых должностных лиц Нацгвардии отстранили от должностей. Их подозревают в коррупции.

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко прокомментировал скандал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Анны Максимчук.

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Что сказал Пивненко о коррупционном скандале в Нацгвардии

Пивненко говорит, что каждый контракт по оружию можно расценивать, как коррупционную деятельность, потому что вчера закупки боеприпасов осуществлялись по одной цене, а сегодня по другой. В связи с этим у правоохранительных органов уже могут возникнуть определенные вопросы.

По словам командующего Нацгвардии, сейчас проводится аудит. Пивненко уверен, что удастся пройти этот путь и сделать так, чтобы больше таких случаев не было. Он добавляет, что продолжается соответствующая работа для борьбы с этими коррупционными рисками.

Интервью Александра Пивненко: смотрите полное видео

Командующий Нацгвардии замечает, что предатели есть везде и выявить их всех трудно. Он объясняет, что есть около трехсот контрактов только по закупке оружия, а также много других, в частности по питанию, и контролировать абсолютно все достаточно сложно.

Пивненко отмечает, что скандал распространился через телеграм-каналы. Он подчеркивает, что обвинения пользователей соцсетей были неприятными для него.

А также уверяет, что в Нацгвардии нет кумовства и командиров бригад назначают только учитывая их боевой опыт. По его словам, пока найти комбригов трудно.

Напомним, что 10 мая шесть должностных лиц руководящего звена Нацгвардии отстранили от должностей. Тогда НАБУ проводило у них обыски в рамках двух уголовных дел, касающихся присвоения имущества и получения неправомерной выгоды. Самого же командующего Нацгвардии подозревают в получении взятки в размере 190 миллионов гривен.