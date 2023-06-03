Обеспокоенный пассажир позвонил по телефону на линию 102 и пожаловался на водителя. Поэтому правоохранителям вовремя удалось остановить габаритный общественный транспорт и не допустить возможное ДТП.
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В крови было 2,15 промилле
Как сообщили правоохранители, пассажир пожаловался на водителя из-за того, что он неадекватно вел себя за рулем и нарушал ПДД. Он считал, что поведение водителя обусловлено алкогольным опьянением.
Остановить троллейбус полицейским удалось в Шевченковском районе столицы. Еще до применения прибора Драгер они заметили, что 43-летний водитель действительно имеет признаки алкогольного опьянения.
Как отметили в патрульной полиции Киева, это подтвердил и алкотестер. Результат проверки показал, что в крови было 2,15 промилле. И это при допустимом содержании алкоголя в 0,2 промилле.
"Выпил литр пива. Крепкого", – так объяснил патрульным признаки опьянения водитель троллейбуса,
– отметили правоохранители.
Водитель троллейбуса был под хмельком: видео
Водителя ждет большой штраф
После установления серьезного правонарушения патрульные отстранили водителя от вождения, составили на него протокол и сообщили перевозчику о происшествии.
Друзья, это яркий пример Community policing – когда блюстители порядка и община совместными усилиями создают безопасную среду. Спасибо неравнодушному киевлянину за активную общественную позицию!
– подчеркнули в пресс-службе столичной патрульной полиции
Отметим, что на водителя составили протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Ее нарушение карается штрафом в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.
Вождение под хмельком привело к трагедии
- Ранее на Киевщине вождение под хмельком все-таки привело к трагическим последствиям. В Обухове 18-летний парень в состоянии алкогольного опьянения сел за руль мотоцикла, на котором и нарушил ПДД, желая проскочить на красный свет. При этом юноша не обращал внимания, что позади него сидел пассажир.
- На дороге ему наперерез выехала красная легковушка, в результате столкновения с которой траектория движения транспорта нарушителя резко изменилась и мотоцикл полетел прямиком в толпу, стоявшую на пешеходном переходе. Из-за этого пять человек нуждались в госпитализации. К сожалению, один из госпитализированных пешеходов вскоре скончался в больнице.
- После аварии мотоциклиста взяли под стражу и сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Теперь юноше грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.