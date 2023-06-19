Об этом утверждают источники российского издания "Верстка", ныне в изгнании из-за осуждения агрессивной войны Кремля. По их словам, российские чиновники употребляют коньяк и водку в течение всего дня.

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Как в Кремле прибегли к пьянству

Источники сообщили, что первоначально российские чиновники в Кремле "потягивали" коньяк или водку. Но впоследствии один стакан превратился в бутылку, а политики появляются на встрече пьяными. Кроме того, постоянно мрачны из-за наступательных операций ВСУ.

Больше всего пьяница стала в военном руководстве, контролирующем так называемую "спецоперацию". Более того, Путин тоже не справляется со своими неудачами, а потому – "старается справиться со стрессом".

Особенно употребление алкоголя, по информации источников, выросло в марте. В это время начали активно обсуждать в сети украинское контрнаступление, а в дополнение – Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора. После этого в Кремле официально увеличили норму вина на официальных банкетах – 2 бутылки на одного человека.

Более того, истории о пьянстве среди российских политиков начали совпадать с закупками водки и антидепрессантами, которые рекордно выросли после начала полномасштабного вторжения.

Они (чиновники Кремля) пропускают или срывают встречи, принимают запрещенные вещества и посещают мероприятия в нетрезвом состоянии,

– заявили источники издания.

Путина не интересует реальная ситуация на фронте

Российского диктатора не интересует реальная ситуация на фронте, потому что из-за нее он очень "раздражается". Об этом утверждают источники, близкие к Кремлю.

В начале полномасштабного вторжения Путину действительно докладывали о реальном положении дел на поле боя. Однако если ситуация была неутешительной – диктатор начинал свирепствовать. Более того, он обвинял докладчика якобы в том, что он "подвергся" влиянию западной пропаганды.

После такого, Путину начали докладывать только о "хороших" событиях на фронте. После того, как "плохой докладчик" получал выговор, он терял доступ к российскому диктатору, который в свою очередь искал нового информатора.