Про це стверджують джерела російського видання "Верстка", яке нині у вигнанні через засудження агресивної війни Кремля. За їхніми словами, російські чиновники вживають коньяк та горілку протягом усього дня.

Дивіться також Смертельний "Містер Сідр": у Росії отруйний напій вбив понад 100 людей, серед них – дитина

Як у Кремлі вдалися до пияцтва

Джерела повідомили, що спочатку російські чиновники у Кремлі "потягували" коньяк або горілку. Але згодом одна склянка перетворилася на пляшку, а політики з'являються на зустрічі п'яними. Окрім того, постійно похмурі через наступальні операції ЗСУ.

Найбільше пияк стало у військовому керівництві, які контролюють так звану "спецоперацію". Ба більше, Путін теж не справляється зі своїми невдачами, а тому – "намагається впоратися зі стресом".

Особливо вживання алкоголю, за інформацією джерел, зросло у березні. Саме тоді почали активно обговорювати у мережі український контрнаступ, а на додаток – Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Після цього у Кремлі офіційно збільшили норму вина на офіційних банкетах – 2 пляшки на одну людину.

Ба більше, історії про пияцтво серед російських політиків почали збігатися із закупівлями горілки та антидепресантами, які рекордно зросли після початку повномасштабного вторгнення.

Вони (урядовці Кремля) пропускають або зривають зустрічі, вживають заборонені речовини та відвідують заходи в нетверезому стані,

– заявили джерела видання.

Путіна не цікавить реальна ситуація на фронті

Російського диктатора не цікавить реальна ситуація на фронті, бо через неї він дуже "дратується". Про це стверджують джерела, близькі до Кремля.

На початку повномасштабного вторгнення Путіну дійсно доповідали про реальний стан справ на полі бою. Проте, якщо ситуація була невтішною – диктатор починав лютувати. Ба більше, він звинувачував доповідача буцімто у тому, що він "піддався" впливу західній пропаганді.

Після такого, Путіну почали доповідати лише про "хороші" події на фронті. Після того, як "поганий доповідач" отримував догану, то він втрачав доступ до російського диктатора, який своєю чергою шукав нового інформатора.