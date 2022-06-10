Пьяные оккупанты на грузовике влетели в кювет: местные сожалеют, что никто не погиб

Российские оккупанты уже более трех месяцев "хозяйничают" на захваченных территориях Херсонской области. Впрочем, отношение местных жителей к ним, мягко говоря, остается крайне негативным.

Так, на временно оккупированной Херсонской области пьяные захватчики на грузовике улетели в кювет, а их авто перевернулось. Местные подъехали уточнить, есть ли в этом ДТП жертвы среди россиян и, получив отрицательный ответ, очень расстроились.

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Жители Херсона разочаровались, что россияне не погибли в ДТП

Видео инцидента в Херсонской области обнародовал журналист Денис Казанский на своей странице в телеграмме. В нем видно, как опрокинутый грузовик кафиров , маркированный буквой "Z", валяется на обочине.

К месту ДТП, записывая видео, подъехала женщина. Она поинтересовалась, есть ли среди россиян пострадавшие и нужна ли "помощь". На что ей ответили, что жертв нет , и в шутку предложили приобрести опрокинутый грузовик, как металлолом.

Женщина "поблагодарила" за предложение и двинулась дальше. Уезжая от места инцидента, в машине раздались эпические и выразительные фразы:

А почему никто не сдох? Очень жаль, очень жаль,

– заканчивается следующими словами видео.

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К слову, Денис Казанский подчеркнул, что сколько бы кафиры не рассказывали о так называемой "исконно русской Таврии", реальное отношение к ним в регионе – это сочетание ненависти и отвращения . Местное население относится к российским захватчикам совершенно враждебно.

Последние новости из Херсона: коротко

Российские кафиры начали минировать Херсонскую область советскими боеприпасами 50-х годов прошлого века . При попытках установить такие заграждения старыми минами, подлежащими утилизации, несколько саперов-захватчиков сами на них и взорвались.

Вместе с тем в Херсонской области Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление и уничтожили около одной российской батальонной тактической группы. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, подчеркнув, что у россиян, похоже, не хватает войск, ведь они опрокидывают силы на Запорожское направление.

Тем временем российские кафиры в Херсоне раздали местным коллаборантам по 10 тысяч фальшивых рублей . Такое фейковое "вознаграждение" предатели Украины получили за участие в так называемом "социологическом опросе", призванном подготовить регион к псевдореферендуму, продемонстрировав якобы "поддержку" России местным населением.

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