Так, на тимчасово окупованій Херсонщині п'яні загарбники на вантажівці відлетіли у кювет, а їхнє авто перекинулося. Місцеві під'їхали уточнити, чи є у цій ДТП жертви серед росіян, й отримавши негативну відповідь дуже засмутилися.

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Мешканці Херсонщини розчарувались, що росіяни не загинули у ДТП

Відео інциденту у Херсонській області оприлюднив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у телеграмі. У ньому видно, як перекинута вантажівка окупантів, маркована літерою "Z", валяється на узбіччі.

До місця ДТП, записуючи відео, під'їхала жінка. Вона поцікавилась, чи є серед росіян постраждалі, і чи їм потрібна "допомога". На що їй відповіли, що жертв немає, й жартома запропонували придбати перекинуту вантажівку, як металобрухт.

Жінка "подякувала" за пропозицію й рушила далі. Від'їжджаючи від місця інциденту, у машині пролунали епічні й промовисті фрази:

А чому ніхто не здох? Дуже шкода, дуже шкода,

– закінчується такими словами відео.

Як мешканці Херсонщини ставляться до російських окупантів: дивіться промовисте відео

До слова, Денис Казанський підкреслив, що скільки б окупанти не розповідали про так звану "споконвічно руську Таврію", реальне ставлення до них у регіоні – це поєднання ненависті та відрази. Місцеве населення ставиться до російських загарбників абсолютно вороже.

Останні новини з Херсонщини: коротко

Російські окупанти почали мінувати Херсонську область радянськими боєприпасами 50-х років минулого століття. При спробах встановити такі загородження старими мінами, що підлягали утилізації, декілька саперів-загарбників самі ж на них і підірвалися.

Разом з тим на Херсонщині Збройні Сили України пішли у контрнаступ й знищили близько однієї російської батальйонної тактичної групи. Про це розповів радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович, підкресливши, що у росіян, схоже, не вистачає військ, адже вони перекидають сили на Запорізький напрямок.

Тим часом російські окупанти у Херсоні роздали місцевим колаборантам по 10 тисяч фальшивих рублів. Таку фейкову "винагороду" зрадники України отримали за участь у так званому "соціологічному опитуванні", покликаному підготувати регіон до псевдореферендуму, продемонструвавши буцімто "підтримку" Росії місцевим населенням.

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