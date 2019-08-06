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      Пьяные десантники в России проехались на машине по могилах на кладбище: фото

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      Пьяные десантники в России разгромили часть кладбища
      Пьяные десантники в России разгромили часть кладбища / Фото с Тwitter

      В России пьяные десантники, празднуя День ВДВ, устроили себе возмутительные развлечения на кладбище. Они гоняли на автомобиле Citroen, а затем на скорости влетели в ограждение кладбища и полностью разрушили несколько могил.

      Инцидент произошел в ночь на 3 августа в городе Ступино под Москвой. Мужчины продолжили празднование Дня ВДВ, который отмечается 2 августа, пишет Telegram канал Mash.

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      Десантники навеселе сели за руль иномарки и поехали искать приключения. Ночью их остановили местные жители и вызвали правоохранителей, но они убежали.

      Тогда нарушители на скорости влетели на кладбище, где снесли забор, а несколько захоронений сравняли с землей. Убытки от уничтоженных могил оценили в 150 тысяч рублей.


      Пьяные десантники разгромили кладбище под Москвой

      Однако, скрыться с места происшествия они так и не смогли из-за состояния алкогольного опьянения. Сначала десантник-водитель признал свою вину. Однако, впоследствии передумал и заявил, что не помнит, действительно ли именно он был за рулем автомобиля.

      В полиции рассказали, что подозреваемым является 31-летний местный житель. На него составили протокол.


      Разрушенное пьяными десантниками кладбище


      Нетрезвые десантники снесли несколько могил на кладбище

      blog_ava
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      Теги: Новости России Криминальные новости Алкоголь Курьезные новости
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