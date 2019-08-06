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      П'яні десантники у Росії проїхалися машиною по могилах на цвинтарі: фото

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      П'яні десантники у Росії розгромили частину цвинтаря
      П'яні десантники у Росії розгромили частину цвинтаря / Фото з Тwitter

      У Росії п'яні десантники, святкуючи День ВДВ, влаштували собі обурливі розваги на кладовищі. Вони ганяли на автомобілі Citroen, а потім на швидкості влетіли в огорожу цвинтаря і вщент зруйнували кілька могил.

      Інцидент трапився у ніч на 3 серпня у місті Ступино під Москвою. Чоловіки продовжили святкування День ВДВ, який відзначають 2 серпня, пише Telegram-канал Mash.

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      Десантники напідпитку сіли за кермо іномарки і поїхали шукати пригод. Вночі їх зупинили місцеві жителі і викликали правоохоронців, але вони втекли.

      Тоді порушники на швидкості влетіли на кладовище, де знесли огорожу, а кілька поховань зрівняли із землею. Збитки від понищених могил оцінили у 150 тисяч рублів.


      П'яні десантники розгромили кладовище під Москвою

      Проте, втекти з місця пригоди вони так і не змогли через стан алкогольного сп'яніння. Спочатку десантник-водій визнав свою провину. Проте, згодом передумав і заявив, що не пам'ятає, чи дійсно саме він був за кермом автомобіля. 

      У поліції розповіли, що підозрюваним є 31-річний місцевий житель. На нього склали протокол.


      Зруйноване п'яними десантниками кладовище


      Нетверезі десантники знесли кілька могил на кладовищі

      blog_ava
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      Теги: Алкоголь Курйозні новини Кримінальні новини Новини Росії
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