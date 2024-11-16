Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні на 24 Каналі повідомив, що Сили оборони відмінусовують там цілі роти загарбників 200-ми і 300-ми.

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На Курщині Росія зазнає потужних втрат

Також окупанти втрачають на Курщині до батальйону техніки. Мовиться про бойові броньовані машини. Для цього українські захисники використовують артилерію та авіацію.

Також FPV-дрони сьогодні є, мабуть, основним механізмом знищення російської техніки,

– розповів полковник ЗСУ в запасі.

За його словами, зараз перед росіянами на Курщині стоїть завдання відбити ці території.

Франція підготувала та забезпечила бригаду для України

У Франції закінчила військові навчання бригада імені Анни Київської. За словами Світана, зупинити просування ворога на Сході одна нова бригада навряд зможе, але зможе працювати по одному з напрямків. Водночас важливо, що Франція демонструє, як дійсно треба допомагати – повністю підготовка та забезпечення бригади.

"Щонайменше один напрямок ця бригада закриє, або ж використовуватиметься для штурмових операцій", – підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Нагадаємо, що бійці 73 морського центру ССО провели успішну спецоперацію в Курській області. Так, бійцям Сил спеціальних операцій вдалося врятувати з оточення 16 військових з трьох підрозділів СОУ.