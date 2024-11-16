Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке на 24 Канале сообщил, что Силы обороны отминусовуют там целые роты захватчиков 200-ми и 300-ми.

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В Курской области Россия несет мощные потери

Также оккупанты теряют в Курской области до батальона техники. Речь идет о боевых бронированных машинах. Для этого украинские защитники используют артиллерию и авиацию.

Также FPV-дроны сегодня являются, пожалуй, основным механизмом уничтожения российской техники,

– рассказал полковник ВСУ в запасе.

По его словам, сейчас перед россиянами на Курщине стоит задача отбить эти территории.

Франция подготовила и обеспечила бригаду для Украины

Во Франции закончила военные учения бригада имени Анны Киевской. По словам Свитана, остановить продвижение врага на Востоке одна новая бригада вряд ли сможет, но сможет работать по одному из направлений. В то же время важно, что Франция демонстрирует, как действительно надо помогать – полностью подготовка и обеспечение бригады.

"По меньшей мере одно направление эта бригада закроет, или же будет использоваться для штурмовых операций", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Напомним, что, что бойцы 73 морского центра ССО провели успешную спецоперацию в Курской области. Так, бойцам Сил специальных операций удалось спасти из окружения 16 военных из трех подразделений СОУ.