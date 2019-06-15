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      Ремонт по-російськи: дорожники ганчірками "осушували" ями у РФ - відео

      21 Читать новость на русском
      У Росії ремонтники оконфузились під час латання ям на дорозі
      У Росії ремонтники оконфузились під час латання ям на дорозі / Скрін з відео

      Росіяни знову відзначилися дивною поведінкою, чим добряче розсмішили користувачів мережі. В Амурській області дорожники вирішили полатати ями на дорозі, воду яких вимочували ганчіркою.

      У мережі з'явилось відео, на якому видно, що чоловік у помаранчевому жилеті і присів і намагається шматком ганчірки висушуити після дощу воду з ями на дорозі.

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      Автор запису розповів, що дорожники якраз запланували провести ямковий ремонт у місті Свободний. 

      Як Росії ремонтують дороги: курйозне відео

      В Адміністрації міста вже призначили службову перевірку через такі дії своїх робітників. Окрім неналежного процесу ремонту дороги, там підозрюють, що чоловік, який знімав відео, міг бути нетверезим.

      Проте, така поведінка росіян неабияк розсмішила юзерів у мережі. Вони відзначають, що добре, що робітники придумали новий метод осушування вибоїн перед покриттям асфальту.

      "Це ще за технологіями, розп**дяї поклали б асфальт просто в яму з водою", – зауважив один з коментаторів.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Курйозні новини Дороги
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