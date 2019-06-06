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      У Росії знову влаштували бійку за безкоштовну їжу: курйозне відео

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / Скріншот

      У мережі з'явилося курйозне відео з російського міста Набережні Челни. На ньому місцеві мешканці боряться за їжу, яку безкоштовно роздають охочим.

      На опублікованих кадрах видно штовханину, яку влаштували у натовпі, щоб отримати свою порцію плову та попкорну.

      Читайте також: "Ну що, будемо стрибати": у Росії мер міста впала у костюмі в багнюку під час інспекції

      Плов та попкорн роздавали на честь Ураза-байраму – традиційного для мусульманських народів свята. Для відвідувачів парку організували концертну програму та конкурси, проте найбільший ажіотаж викликала саме роздача їжі. 

      Бійка за плов та попкорн в російському місті: дивіться відео


      Зазначимо, що раніше мережу здивувало відео, на якому глядачі відомої телепередачі "Поле чудес" після ефіру накинулися на халявну їжу.

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      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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