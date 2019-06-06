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      В России в очередной раз устроили драку за бесплатную еду: курьезное видео

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      Фото с места происшествия
      Фото с места происшествия / Скриншот с видео

      В сети появилось курьезное видео из российского города Набережные Челны. На нем местные жители борятся за еду, которую бесплатно раздают желающим.

      На опубликованных кадрах видно потасовку, которую устроили в толпе, чтобы получить свою порцию плова и попкорна.

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      Плов и попкорн раздавали в честь Ураза-байрама – традиционного для мусульманских народов праздника. Для посетителей парка организовали концертную программу и конкурсы, однако наибольший ажиотаж вызвала именно раздача пищи.

      Драка за плов и попкорн в российском городе: смотрите видео

      Отметим, что ранее сеть удивило видео, на котором зрители известной телепередачи "Поле чудес" после эфира набросились на халявную еду.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Курьезные новости
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