В России в очередной раз устроили драку за бесплатную еду: курьезное видео

В сети появилось курьезное видео из российского города Набережные Челны. На нем местные жители борятся за еду, которую бесплатно раздают желающим.

На опубликованных кадрах видно потасовку, которую устроили в толпе, чтобы получить свою порцию плова и попкорна.

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Плов и попкорн раздавали в честь Ураза-байрама – традиционного для мусульманских народов праздника. Для посетителей парка организовали концертную программу и конкурсы, однако наибольший ажиотаж вызвала именно раздача пищи.

Драка за плов и попкорн в российском городе: смотрите видео

Отметим, что ранее сеть удивило видео, на котором зрители известной телепередачи "Поле чудес" после эфира набросились на халявную еду.