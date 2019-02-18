У Росії глядачі на шоу "Поле чудес" накинулися на халявну їжу: курйозне відео

У мережі з'явилося відео, як глядачі відомої телепередачі "Поле чудес" після ефіру у студії кидаються до барабану і розбирають їжу, яку гравці подарували ведучому Леоніду Якубовичу.

Як видно на записі, оприлюдненому в YouTube, росіяни, які сидять в залі, зриваються з місць і мчать до халявної їжі та подарунків, які приносять гості шоу.

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Літні жінки та діти штовхаються за печиво, тістечка, цукерки та інші солодощі, які лежать на барабані. Деякі глядачі навмисно взяли із собою пакети, аби могти скласти у них їжу.

Відео викликало неабиякий ажіотаж у мережі. Користувачі відзначають, що така поведінка росіян є огидною та ганебною.

"Поле чудес в країні дурнів. Все сходиться", "Позор. Голодуюча країна", "В країні тварин", "Налетіли шуліки", "Але з якою величчю беруть", "Соромно, з голоду не вмирають. Велике російське слово! – Халава", "Це не ганьба, це ганьбище", – пишуть користувачі.

Дивіться відео, як росіяни розбирають халявну їжу на "Поле чудес":



Чимало юзерів також відзначили, що їм це нагадало випадок, коли росіяни билися за їжу з лопат. На Масляну у Ставрополі відбулись традиційні народні гуляння, на яких жителів міста пригощали млинцями з величезної лопати.



У Росії людям "подавали" млинці на лопаті