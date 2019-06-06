"Ну що, будемо стрибати": у Росії мер міста впала у костюмі в багнюку під час інспекції
У російському Омську прикрий випадок стався з тутешнім міським головою Оксаною Фадіною. Під час обходу вулиць міських вулиць мерка впала просто у багнюку.
Відео з конфузом опублікували у мережі. На кадрах видно, що на шляху Фадіної з’являється калюжа, і та пропонує перестрибнути її.
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"Ну що, будемо стрибати?" – каже чиновниця.
У підсумку її потуги виявилися невдалими, і Фадіна впала просто у багнюку.
Згодом міський голова Омська виправдати свою невдачу.
"Дорогі омичі, мер у вас – не білоручка, бруду не боїться", – зауважила Фадіна.
Крім того, вона додала, що ситуація стала показовою, відтак планує звернути більше уваги на роботу на прибудинкових територіях.
Ситуація з благоустроєм дворів у Росії залишає бажати кращого, і це вже не перший подібний випадок. До прикладу, наприкінці березня у Виборзі, що в Ленінградській області, у багнюку провалився та застряг там місцевий школяр. Аби витягти дитину, місцевим жителям довелося скористатися дверима та дошкою. Згодом на допомогу прийшли рятувальники.