"Ну що, будемо стрибати": у Росії мер міста впала у костюмі в багнюку під час інспекції

У російському Омську прикрий випадок стався з тутешнім міським головою Оксаною Фадіною. Під час обходу вулиць міських вулиць мерка впала просто у багнюку.

Відео з конфузом опублікували у мережі. На кадрах видно, що на шляху Фадіної з’являється калюжа, і та пропонує перестрибнути її.

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"Ну що, будемо стрибати?" – каже чиновниця.

У підсумку її потуги виявилися невдалими, і Фадіна впала просто у багнюку.

Згодом міський голова Омська виправдати свою невдачу.

"Дорогі омичі, мер у вас – не білоручка, бруду не боїться", – зауважила Фадіна.

Крім того, вона додала, що ситуація стала показовою, відтак планує звернути більше уваги на роботу на прибудинкових територіях.

Мэр Омска Оксана Фадина решила проверить, как там поживает ее город, и во время обхода аварийного дома упала в грязную лужу. Все это показали омичам в прямом эфире, но потом пресс-служба мэра удалила видео. Но мы-то с вами знаем, что из Интернета так просто ничего не удалишь pic.twitter.com/lD7na40y2a — НТВ (@ntvru) 5 June 2019

Ситуація з благоустроєм дворів у Росії залишає бажати кращого, і це вже не перший подібний випадок. До прикладу, наприкінці березня у Виборзі, що в Ленінградській області, у багнюку провалився та застряг там місцевий школяр. Аби витягти дитину, місцевим жителям довелося скористатися дверима та дошкою. Згодом на допомогу прийшли рятувальники.