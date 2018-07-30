Пьяные гонки: наезд на полицейского, стрельба на дороге и разбитые авто

Пьяные водители не редкость на украинских дорогах. Но их жертвами, чаще всего, становятся невинные люди, оказавшиеся не в то время и не в том месте.

В Украине 30 июля произошли десятки ДТП, причиной которых были водители в нетрезвом состоянии.

Читайте также: На Львовщине мотоциклист наехал на коляску с младенцем и двухлетнюю девочку

Так, на трассе Киев-Чоп в Ровенской области пьяный водитель чуть не переехал патрульного, что оформлял другое ДТП. К счастью, полицейский выжил, с ушибом голени он сейчас в больнице. Водителя же задержали.



Как и еще одного горе-водителя, но уже в Хмельницкой области. Полицейские заметили грузовик, который странно передвигался по дороге. На требования остановиться – не реагировал, поэтому патрульные открыли огонь.

Он все требования проигнорировал и, наоборот, добавлял скорости, пытаясь скрыться от правоохранителей. Тогда патрульные осуществили несколько предупредительных выстрелов и несколько выстрелов по колесам,

– рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега.

А в Киеве ночью пьяный водитель разбил семь машин и уснул на заднем сидении у патрульных. Водитель без прав устроил масштабное ДТП на столичной Оболони. Он не справился с управлением и врезался в припаркованную "Шкоду Октавию". От удара машину пьяного водителя отбросило на "Фольксваген", который проезжал мимо. И после этого обе машины влетели на парковку торгового центра.



А на Подоле ночью виновником ДТП стал пьяный иностранец. Эквадорец на БМВ не смог съехать с моста и влетел в рекламную конструкцию в виде трактора вблизи паба. Происшествие закончилось разбитым носом у водителя, разбитым авто и уничтоженным трактором.

Читайте также: На Львовщине объявили подозрение депутату, который насмерть сбил велосипедистку

В полиции тем временем обнародовали ужасную статистику. Только за минувшие выходные на украинских дорогах погибли 16 человек. Еще несколько десятков попали в больницы. Всего же с начала года, в авариях по всей стране погибли почти 1300 человек. И отчасти причиной аварий становится именно нетрезвое состояние водителей.



Накануне в Министерстве инфраструктуры заявили о возвращении полицейским радаров. Однако Кабмин соответствующее решение не принял. Вместе с тем решили, что со следующего года на автодорогах устанавливать камеры наблюдения.