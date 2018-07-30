П'яні перегони: наїзд на поліцейського, стрілянина на дорозі та розтрощені авто

П'яні водії не рідкість на українських дорогах. Але їхніми жертвами, найчастіше, стають невинні люди, що опинились не в той час, і не в тому місці.

В Україні 30 липня сталися десятки ДТП, причиною яких були водії напідпитку.

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Так, на трасі Київ-Чоп на Рівненщині п'яний водій мало не переїхав патрульного, що оформляв інше ДТП. На щастя, поліцейський вижив, із забоєм гомілки він зараз у лікарні. Водія ж затримали.

Як і ще одного горе-водія, але уже на Хмельниччині. Поліцейські помітили вантажівку, що дивно пересувалась дорогою. На вимоги зупинитись – не реагувала, тож патрульні відкрили вогонь.

Він всі вимоги проігнорував і, навпаки, додавав швидкості, намагаючись втекти від правоохоронців. Тоді патрульні здійснили декілька попереджувальних пострілів і декілька пострілів по колесах,

– розповіла речниця Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега.

А в Києві цієї ночі п'яний водій розтрощив сім машин і заснув на задньому сидінні у патрульних. Кермувальник без посвідчення водія влаштував масштабну ДТП на столичній Оболоні. Він не впорався з керуванням та врізався у припарковану "Шкоду Октавію". Від удару автівку п'яного водія відкинуло на "Фольцваген", який проїжджав повз. І після цього обидві машини влетіли на парковку торговельного центру.

А на Подолі вночі винуватцем ДТП став п'яний іноземець. Еквадорець на БМВ не зміг з'їхати з мосту та влетів у рекламну конструкцію у вигляді трактора поблизу пабу. Пригода закінчилася розбитим носом у водія, розтрощеним авто і понищеним тракторцем.

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У поліції тим часом оприлюднили жахливу статистику. Лише за минулі вихідні на українських дорогах загинули 16 людей. Ще кілька десятків потрапили у лікарні. Усього ж від початку року, в аваріях по всій країні загинули майже 1300 людей. І почасти причиною аварій стає саме нетверезий стан водіїв.

Напередодні в Міністерстві інфраструктури заявили про повернення поліцейським радарів. Проте Кабмін відповідне рішення не ухвалив. Зате вирішили, що з наступного року на автошляхах встановлюватимуть камери спостереження.