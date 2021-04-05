В Ивано-Франковске на улице Вовчинецкой 4 апреля произошло ДТП. Его вызвал чиновник городского совета, который был пьян. В результате нарушения правил он столкнулся с автомобилем, который ехал впереди. Пассажирка другого автомобиля получила травмы.

Авария произошла примерно в 18 часов. На фото с места происшествия видно, что передний автомобиль после удара проехал еще несколько метров.

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Место ДТП с чиновником / Фото телеграм-канала Frankivsk 112

Подробнее об аварии

33-летний водитель Volkswagen Tiguan не придерживался безопасной дистанции при своей скорости и врезался в Renault Kangoo, который ехал впереди. В результате два автомобиля получили существенные повреждения.



Авто в которое врезался чиновник / Фото телеграм-канала Frankivsk 112

Что известно об участниках ДТП

Мужчина, который спровоцировал аварию работает инспектором по парковке в горсовете Ивано-Франковска. Поскольку у него обнаружили признаки опьянения, провели проверку на алкотестере. Он показал, что в крови чиновника на момент аварии было 2,47 промилле алкоголя (допустимые 0,2).



Момент сразу после аварии / Фото телеграм-канала Frankivsk 112

Пассажирка Renault сообщила СМИ, что получила несколько травм. В частности, сотрясение мозга и растяжение связок шейного отдела позвоночника. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

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Какое наказание ждет госслужащего

Сообщают, что правоохранители открыли производство по 2 статьям:

о нарушении правил дорожного движения, повлекшее ДТП – предусматривает штраф от 340 гривен или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев;

об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии – наказывается штрафом от 17 тысяч гривен и лишением водительского удостоверения на год.



Ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии / Инфографика 24 канала