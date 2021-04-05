В Івано-Франківську на вулиці Вовчинецькій 4 квітня трапилася ДТП. Її спричинив чиновник міської ради, який був напідпитку. Внаслідок порушення правил він зіткнувся з автомобілем, який їхав попереду. Пасажирка іншого авто отримала травми.

Аварія трапилася приблизно о 18 годині. На фото з місця події видно, що передній автомобіль після удару проїхав ще кілька метрів.

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Місце ДТП з чиновником / Фото телеграм-каналу Frankivsk 112

Детальніше про аварію

33-річний водій Volkswagen Tiguan не дотримався безпечної дистанції за своєї швидкості та врізався в Renault Kangoo, який їхав попереду. Внаслідок цього два автомобілі зазнали суттєвих пошкоджень.



Авто, у яке врізався чиновник / Фото телеграм-каналу Frankivsk 112

Що відомо про учасників ДТП

Чоловік, який спричинив аварію, працює інспектором із паркування у міськраді Івано-Франківська. Оскільки в нього виявили ознаки сп'яніння, провели перевірку на алкотестері. Він показав, що в крові чиновника на момент аварії було 2,47 проміле алкоголю (допустимі 0,2).



Момент одразу після аварії / Фото телеграм-каналу Frankivsk 112

Пасажирка Renault повідомила ЗМІ, що отримала кілька травм. Зокрема, струс мозку та розтягнення зв'язок шийного відділу хребта. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів.

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Повідомляють, що правоохоронці відкрили провадження за 2 статтями:

про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило ДТП – передбачає штраф від 340 гривень або позбавленням прав на термін від 6 до 12 місяців;

про керування транспортним засобом у нетверезому стані – карається штрафом від 17 000 гривень і позбавленням водійського посвідчення на рік.



Відповідальність за керування авто напідпитку / Інфографіка 24 каналу