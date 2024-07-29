Начальнику колонии в Черкасской области сообщили о подозрении: он пьяный открыл огонь на СТО

В Черкасской области начальник колонии навеселе угрожал оружием работнику СТО. Ему сообщили о подозрении.

Инцидент произошел недалеко от Умани Черкасской области 24 июля. Через несколько дней в Государственном бюро расследований подробно рассказали об уголовном производстве.

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Подозрение начальнику колонии в Черкасской области

Неназванный чиновник руководил Старобабановской исправительной колонией в Черкасской области, угрожал огнестрельным оружием работнику станции технического обслуживания автомобилей.

Объявили подозрение чиновнику по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о хулиганстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет,

– отмечают в ГБР.

Суд будет хвалить решение о заключении под стражу подозреваемого. Процессуальное руководство в соответствующем уголовном производстве осуществляет Черкасская областная прокуратура.

Руководителю Старобабановской колонии сообщили о подозрении в хулиганстве / Фото Госбюро расследований

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Ранее полиция Киева информировала, что разоблачила группу мужчин, которые задушили гражданина иностранного государства, перед тем заставив его перевести на их криптокошелек биткоины. В гривневом эквиваленте это несколько миллионов.

В то же время правоохранители на Тернопольщине поймали на коррупции депутата Кременецкого городского совета. Она получала взятки в виде сертификатов на отдых, а также сертификатов в магазин Brocard.