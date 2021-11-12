Пьяный водитель на Волыни сбил двух детей и скрылся с места происшествия
Источник:полиция Волыни
В Берестечке Волынской области, пьяный мужчина совершил ДТП. Он сбил 13-летнюю девочку и ее малолетнего брата, которые ехали на велосипеде.
Жуткое ДТП произошло 11 ноября по улице Леси Украинки. Пьяный водитель Renault Megane Scenic скрылся с места происшествия.
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Правоохранителям удалось выяснить, что за рулем Renault Megane Scenic находился 42-летний мужчина с Гороховщины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадала 13-летняя девочка, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб сустава. Ее 3-летнему братику госпитализация не понадобилась
Что грозит пьяному водителю
Правоохранители уже начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют авто в состоянии опьянения. За это ему грозит штраф – 17 тысяч гривен, если это первый случай. Сейчас машину нарушителя изъяли.
Другие аварии на Волыни
- В этот же день, 11 ноября, произошла еще одна авария – вблизи села Тупалы. Там столкнулись 2 легковушки. Пострадали 36-летняя водитель Opel Movano и 10-летняя пассажирка ее авто.
- Накануне на дороге между селами Романов и Верховка автомобиль Volkswagen Golf въехал в дерево. Водитель и 2 пассажиров погибли. Тела погибших доставили на экспертизу.