Пьяный водитель на Волыни сбил двух детей и скрылся с места происшествия

В Берестечке Волынской области, пьяный мужчина совершил ДТП. Он сбил 13-летнюю девочку и ее малолетнего брата, которые ехали на велосипеде.

Жуткое ДТП произошло 11 ноября по улице Леси Украинки. Пьяный водитель Renault Megane Scenic скрылся с места происшествия.

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Правоохранителям удалось выяснить, что за рулем Renault Megane Scenic находился 42-летний мужчина с Гороховщины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадала 13-летняя девочка, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб сустава. Ее 3-летнему братику госпитализация не понадобилась

Что грозит пьяному водителю

Правоохранители уже начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют авто в состоянии опьянения. За это ему грозит штраф – 17 тысяч гривен, если это первый случай. Сейчас машину нарушителя изъяли.

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