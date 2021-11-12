Моторошна ДТП сталася 11 листопада по вулиці Лесі Українки. П'яний водій Renault Megane Scenic втік з місця інциденту.
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Правоохоронцям вдалося з'ясували, що за кермом Renault Megane Scenic перебував 42-річний чоловік із Горохівщини. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Постраждала 13-річна дівчина, у неї діагностували струс головного мозку та забій суглобу. Її 3-річному братику госпіталізація не знадобилася
Що загрожує п'яному водію
Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують авто у стані сп'яніння. За це йому загрожує штраф – 17 тисяч гривень, якщо це перший випадок. Наразі машину порушника вилучили.
Інші аварії на Волині
- Цього ж дня, 11 листопада, сталася ще одна аварія – поблизу села Тупали. Там зіштовхнулися 2 легковики. Постраждали 36-річна водійка Opel Movano та 10-річна пасажирка її авто.
- Напередодні на дорозі між селами Романів та Верхівка автомобіль Volkswagen Golf в'їхав у дерево. Водій та 2 пасажирів загинули. Тіла загиблих доставили на експертизу.