Пьяный мужчина набросился на полицейских в Южном: один ударил головой в лицо

В одном из сел Беляевского района Одесской области пьяный 56-летний мужчина набросился на сотрудников полиции. В итоге он нанес одному из правоохранителей удар головой в лицо и порвал форму. Инцидент произошел ночью.

Как сообщают в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, сначала злоумышленник на автомобиле ВАЗ злостно нарушал правила дорожного движения и по требованию правоохранителей остановиться только ускорялся.

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Догнать полицейским его удалось только возле дома, где он проживает. Здесь правонарушитель остановился и пытался скрыться. На просьбу предоставить для проверки водительское удостоверение и документы мужчина отреагировал агрессивно.

Он, в частности, высказывал угрозы в сторону сотрудников полиции. А потом одному из них порвал форменную одежду и неожиданно ударил головой в лицо. По заключению врачей, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы успокоить хулигана, полицейские вынужденными были применили к нему специальные средства – слезоточивый газ и наручники. После его задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам статьи об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа. Следствие по этому делу продолжается.

К слову, в конце ноября также в Одесской области, однако уже в областном центре, агрессивный мужчина, вооружившись топором, ножом и тяпкой, вылез на крышу и начал бросаться камнями по окнам и в людей. Когда же к нему поднялся патрульный, злоумышленник бросил в инспектора шифером и тот упал примерно с 5-метровой высоты. Впоследствии стало известно, что злоумышленник был психически больным.