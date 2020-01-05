Пьяный водитель наехал на немецких туристов в Италии: много погибших и раненых

На севере Италии в автономной провинции Больцано автомобиль въехал в группу из 17 немецких туристов. В результате по меньшей мере 6 человек погибли и еще 12 получили травмы, один человек тяжело травмирован. Предварительно, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на 5 января.

Как сообщает DW, водитель автомобиля выжил. СМИ пишут, что это 28-летний мужчина. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – в частности, в его крови обнаружили очень высокое содержание алкоголя. Злоумышленника уже задержали итальянские правоохранители. Ему грозит от 6 до 12 лет заключения. Сейчас он находится в больнице.

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Место смертельного ДТП с участием немецких туристов в Италии

Что касается пострадавших, то 3-4 человека получили серьезные ранения. Также женщину с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в госпиталь в австрийском Инсбруке, передает немецкий таблоид Bild со ссылкой на полицию.

Издание добавляет, что немецкие туристы отдыхали в долине Пустер, где устраивали вечеринки. В 1 ночи они вышли из автобуса и шли в свои апартаменты через мост. Когда они переходили дорогу, на них и наехало авто. Сейчас полиция расследует, как именно произошла авария. Также продолжается идентификация жертв.

Заметим, что район, где произошло ДТП, располагается недалеко от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.



В результате ДТП 6 человек погибли

К слову, в конце ноября в Италии й за непогоды рухнула часть автомобильной трассы. В результате образовалась пропасть длиной 30 метров.