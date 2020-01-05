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      П'яний водій наїхав на німецьких туристів у Італії: багато загиблих і поранених

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      В Італії автомобіль в'їхав у групу туристів: загинуло шестеро людей, 12 зазнали травм / Landesfeuerwehrverband Südtirol

      На півночі Італії у автономній провінції Больцано автомобіль в’їхав у групу з 17 німецьких туристів. У результаті щонайменше 6 людей загинули та ще 12 зазнали травм, одна людина – важко травмована. Попередньо, водій машини перебував у стані алкогольного сп’яніння. Інцидент трапився уночі проти 5 січня.

      Як повідомляє DW, водій автомобіля вижив. ЗМІ пишуть, що це 28-річний чоловік. Він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння – зокрема, у його крові виявили дуже високий вміст алкоголю. Зловмисника вже затримали італійські правоохоронці. Йому загрожує від 6 до 12 років ув’язнення. Наразі він перебуває у лікарні.

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      ДТП, Італія, Німеччина, Больцано, жертви
      Місце смертельної ДТП за участю німецьких туристів у Італії 

      Щодо потерпілих, то 3-4 особи зазнали серйозних поранень. Також жінку з важкою черепно-мозковою травмою доправили гелікоптером до лікарні в австрійському Інсбруку, передає німецький таблоїд Bild з посиланням на поліцію.

      Видання додає, що німецькі туристи відпочивали у долині Пустер, де влаштовували вечірки. О 1 ночі вони вийшли з автобусу та йшли до своїх апартаментів через міст. Коли вони переходили дорогу, на них і наїхало авто. Зараз поліція розслідує, як саме сталась аварія. Також триває ідентифікація жертв.

      Зауважимо, що район, де сталася ДТП, розташовується неподалік австрійського кордону та є відомим своїми лижними курортами.

      ДТП, Італія, Німеччина, Больцано, жертви
      В результаті ДТП 6 осіб загинули 

      До слова, наприкінці листопада в Італії ї через негоду обвалилася частина автомобільної траси. У результаті утворилася прірва завдовжки 30 метрів.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Кримінальні новини Аварії та ДТП Жертви Постраждалі Алкоголь
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