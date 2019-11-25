В Італії обвалилася частина траси, утворилась прірва: шокуючі фото
На півночі Італії через негоду обвалилася частина автомобільної траси. Віадук зруйнували зсуви ґрунту, через які утворилася прірва завдовжки 30 метрів.
Стихія пошкодила частину автодороги, що з'єднувала міста Савона й Турин, повідомляє ANSA.
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На місце одразу прибули екстрені служби та кінологи на пошук потерпілих. Місцеві чиновники запевнили, що минулося без жертв.
В Італії обвалився віадук: дивіться фото
Наразі на місці обвалу працюють експерти, які проводять розслідування для оцінки ситуації.
До слова, у 2018 році схожий випадок трапився в італійському місті Генуя: під час грози обвалився автомобільний міст висотою 45 метрів. Внаслідок обвалу споруди загинуло щонайменше 38 людей.
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