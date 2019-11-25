В Италии обвалилась часть трассы, образовалась пропасть: шокирующие фото

На севере Италии из-за непогоды обвалилась часть автомобильной трассы. Виадук разрушили оползни, из-за которых образовалась пропасть длиной 30 метров.

Стихия повредила часть автодороги, которая соединяла города Савона и Турин, сообщает ANSA.

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На место сразу прибыли экстренные службы и кинологи на поиск пострадавших. Местные чиновники заверили, что обошлось без жертв.

В Италии рухнул виадук: смотрите фото

Сейчас на месте обвала работают эксперты, которые проводят расследование для оценки ситуации.

#Savona #A6, proseguite per tutta la notte le ricerche delle squadre #usar #vigilidelfuoco per escludere la presenza di auto coinvolte. Il pericolo di un’ulteriore colata di fango rende complesse le operazioni nell’alveo #25novembre 8:00 pic.twitter.com/bLoytD8lNg — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 листопада 2019 р.

К слову, в 2018 году похожий случай произошел в итальянском городе Генуя: во время грозы обвалился автомобильный мост высотой 45 метров. В результате обрушения здания погибли по меньшей мере 38 человек.

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