В Италии обвалилась часть трассы, образовалась пропасть: шокирующие фото
На севере Италии из-за непогоды обвалилась часть автомобильной трассы. Виадук разрушили оползни, из-за которых образовалась пропасть длиной 30 метров.
Стихия повредила часть автодороги, которая соединяла города Савона и Турин, сообщает ANSA.
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На место сразу прибыли экстренные службы и кинологи на поиск пострадавших. Местные чиновники заверили, что обошлось без жертв.
В Италии рухнул виадук: смотрите фото
Сейчас на месте обвала работают эксперты, которые проводят расследование для оценки ситуации.
К слову, в 2018 году похожий случай произошел в итальянском городе Генуя: во время грозы обвалился автомобильный мост высотой 45 метров. В результате обрушения здания погибли по меньшей мере 38 человек.
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