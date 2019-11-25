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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В Италии обвалилась часть трассы, образовалась пропасть: шокирующие фото

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      Фото с места обвала / Twitter @emergenzavvf

      На севере Италии из-за непогоды обвалилась часть автомобильной трассы. Виадук разрушили оползни, из-за которых образовалась пропасть длиной 30 метров.

      Стихия повредила часть автодороги, которая соединяла города Савона и Турин, сообщает ANSA.

      Обратите внимание! Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду

      На место сразу прибыли экстренные службы и кинологи на поиск пострадавших. Местные чиновники заверили, что обошлось без жертв.

      В Италии рухнул виадук: смотрите фото

      Сейчас на месте обвала работают эксперты, которые проводят расследование для оценки ситуации. 

      К слову, в 2018 году похожий случай произошел в итальянском городе Генуя: во время грозы обвалился автомобильный мост высотой 45 метров. В результате обрушения здания погибли по меньшей мере 38 человек.

      Главное о трагедии в Генуе – читайте здесь.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Стихийный бедствия Аварии и ДТП
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