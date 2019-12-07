Машина протаранила групу школярів у Росії: є загиблі – фото, відео

У російському Нижньому Новгороді на вулиці Маскима Горького сталося зіткнення двох авто. У результаті одна із машин врізалась у групу школярів, які у момент ДТП перебували у пішохідній зоні. Загинула щонайменше одна людина – вчителька учнів.

Як сталася ДТП

В управлінні МВС у Нижньогородській області кажуть, що аварія сталася у центрі Нижнього Новгорода. Тут на регульованому перехресті зіткнулися два автомобілі, після чого одна з машин наїхала на дев'ятьох пішоходів, які перебували на тротуарі.

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Серед потерпілих є і підлітки. У момент ДТП тротуаром рухалася разом із вчителькою група дев’ятикласників. В адміністрації міста кажуть, що вони йшли до театру. Загалом група складалася з 13 людей – 11 підлітків і 2 дорослих (2 вчительки).

Хто з гучних імен міг спровокувати ДТП

За інформацією телеграм-каналу Mash, ДТП міг спровокувати колишній заступник начальника головного управління МВС області Олександр Пільганов. Він на своєму позашляховику Toyota виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi. Остання власне й збила вчителів із дітьми.

Пільганов зараз перебуває у відділку державтоінспекції. Відомо, що у МВС РФ він працював до 2014 року. Після чого пішов на пенсію.

Натомість телеграм-канал Baza пише, що в машині перебував не колишній правоохоронець, а його син – Віктор Пільганов. Тим часом, в регіональному управлінні МВС підтвердили, що машина належить колишньому співробітнику відомства, проте за кермом перебував не він. Від проходження судмедекспертизи імовірний винуватець відмовився, передає телеграм-канал "РИА Новости".

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Що відомо про жертв і потерпілих

Наразі тільки загинула вчителька дітей. За одними даними, вона померла у лікарні. Туди її доправили у вкрай важкому стані. За іншими даними, жінка померла на місці пригоди. Щодо іншої вчительки, то вона зазнала тілесних пошкоджень (легкі травми), як і решта пішоходів.

Усіх потерпілих госпіталізували. Діти потрапили до обласної дитячої лікарні, а їхня вчителька – до центу імені Семашка. Загрози їхньому життю наразі немає. В одного з дітей – пошкодження середнього ступеня тяжкості, пише "Интерфакс".

У державтоінспекції регіону, зі свого боку, заявляли, що одній дитині робили операцію, інші зазнали забої та струси.

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