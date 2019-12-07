Машина протаранила группу школьников в России: есть погибшие – фото, видео

В российском Нижнем Новгороде на улице Маскима Горького произошло столкновение двух авто. В результате одна из машин врезалась в группу школьников, которые в момент ДТП находились в пешеходной зоне. Погиб по меньшей мере один человек – учительница учеников.

Как произошло ДТП

В управлении МВД в Нижегородской области говорят, что авария произошла в центре Нижнего Новгорода. Здесь на регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин наехала на девятерых пешеходов, находившихся на тротуаре.

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Среди пострадавших есть и подростки. В момент ДТП по тротуару двигалась вместе с учительницей группа девятиклассников. В администрации города говорят, что они шли в театр. В целом группа состояла из 13 человек – 11 подростков и 2 взрослых (2 учительницы).

Кто из громких имен мог спровоцировать ДТП

По информации телеграмм-канала Mash, ДТП мог спровоцировать бывший заместитель начальника главного управления МВД области Александр Пильганов. Он на своем внедорожнике Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi. Последняя собственно и сбила учителей с детьми.

Пильганов сейчас находится в отделении Госавтоинспекции. Известно, что в МВД РФ он работал до 2014 года. После чего ушел на пенсию.

Однако телеграмм-канал Baza пишет, что в машине находился не бывший милиционер, а его сын – Виктор Пильганов. Тем временем, в региональном управлении МВД подтвердили, что машина принадлежит бывшему сотруднику ведомства, однако за рулем находился не он. От прохождения судмедэкспертизы вероятный виновник отказался, передает телеграмм-канал "РИА Новости".

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Что известно о жертвах и пострадавших

Пока только погибла учительница детей. По одним данным, она умерла в больнице. Туда ее доставили в крайне тяжелом состоянии. По другим данным, женщина скончалась на месте происшествия. Что касается другой учительницы, то она получила телесные повреждения (легкие травмы), как и остальные пешеходы.

Всех пострадавших госпитализировали. Дети попали в областную детскую больницу, а их учительница – в центр имени Семашко. Угрозы их жизни пока нет. У одного из детей-повреждение средней степени тяжести, пишет "Интерфакс".

В госавтоинспекции региона, со своей стороны, заявляли, что одному ребенку делали операцию, остальные получили ушибы и сотрясения.

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