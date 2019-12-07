00:34
8 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, 7 декабря
      Вєсті.UA
      18:12, 7 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Машина протаранила группу школьников в России: есть погибшие – фото, видео

      76 Читати новину українською
      В России машина въехала в детей на тротуаре: погибла их учительница / Соцсети

      В российском Нижнем Новгороде на улице Маскима Горького произошло столкновение двух авто. В результате одна из машин врезалась в группу школьников, которые в момент ДТП находились в пешеходной зоне. Погиб по меньшей мере один человек – учительница учеников.

      Как произошло ДТП

      В управлении МВД в Нижегородской области говорят, что авария произошла в центре Нижнего Новгорода. Здесь на регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин наехала на девятерых пешеходов, находившихся на тротуаре.

       Важно! В России перевернулся автобус с украинцами: много пострадавших – комментарий украинского МИД

      Среди пострадавших есть и подростки. В момент ДТП по тротуару двигалась вместе с учительницей группа девятиклассников. В администрации города говорят, что они шли в театр. В целом группа состояла из 13 человек – 11 подростков и 2 взрослых (2 учительницы).

      Кто из громких имен мог спровоцировать ДТП

      По информации телеграмм-канала Mash, ДТП мог спровоцировать бывший заместитель начальника главного управления МВД области Александр Пильганов. Он на своем внедорожнике Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi. Последняя собственно и сбила учителей с детьми.

      Пильганов сейчас находится в отделении Госавтоинспекции. Известно, что в МВД РФ он работал до 2014 года. После чего ушел на пенсию.

      Однако телеграмм-канал Baza пишет, что в машине находился не бывший милиционер, а его сын – Виктор Пильганов. Тем временем, в региональном управлении МВД подтвердили, что машина принадлежит бывшему сотруднику ведомства, однако за рулем находился не он. От прохождения судмедэкспертизы вероятный виновник отказался, передает телеграмм-канал "РИА Новости".

       К теме! Автобус упал с моста в реку в России: погибли 20 человек

      Что известно о жертвах и пострадавших

      Пока только погибла учительница детей. По одним данным, она умерла в больнице. Туда ее доставили в крайне тяжелом состоянии. По другим данным, женщина скончалась на месте происшествия. Что касается другой учительницы, то она получила телесные повреждения (легкие травмы), как и остальные пешеходы.

      Всех пострадавших госпитализировали. Дети попали в областную детскую больницу, а их учительница – в центр имени Семашко. Угрозы их жизни пока нет. У одного из детей-повреждение средней степени тяжести, пишет "Интерфакс".

      В госавтоинспекции региона, со своей стороны, заявляли, что одному ребенку делали операцию, остальные получили ушибы и сотрясения.

       

      Обратите внимание! Автобус с туристами из РФ перевернулся после столкновения с грузовиком в Доминикане: жуткие кадры

      Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ
      7 декабря
      780
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Дети и несовершеннолетние Постраждалі Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 7 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      7 декабря , 22:20 Главные новости 7 декабря: новые жертвы трагедии в Одессе, заседание СНБО и протесты в Беларуси
      Ірина Юрковська 191
      7 декабря , 22:00 MR President, Настя Каменских и Арсен Мирзоян – как в регионах праздновали День города
      ProZorro 324
      7 декабря , 19:00 Холодна краса Нормандії: найкращі місця, які обов'язково треба відвідати
      Олена Скачко 709
      7 декабря , 18:00 Путін робить усе можливе, аби Україну не прийняли до Євросоюзу: шокуючі факти
      Антон Голобородько 535
      7 декабря , 14:34 Роскошные яхты, элитные особняки и отдых в Крыму: шокирующие состояния судей Майдана
      Віталій Шабунін 1714
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук